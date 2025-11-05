Come te papà | il piccolo Liam sul campo che fu del padre Alessio

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo Liam Allegri, 5 anni e mezzo, domenica ha "esordito" nel palazzetto dove è morto il padre. Addosso al bambino la maglietta numero 6, con la scritta "Koeman". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

come te pap224 il piccolo liam sul campo che fu del padre alessio

© Gazzetta.it - Come te, papà: il piccolo Liam sul campo che fu del padre Alessio

Leggi anche questi approfondimenti

Un nuovo “Koeman” scende in campo a Garbagnate: è Liam, il figlio di Alessio Allegri - Sul profilo della pagina "La Giornata Tipo" c'è la storia commovente di Alessio Allegri, per tutti gli amanti del basket di provincia "Koeman", scomparso in seguito ad un malore in campo a dicembre 20 ... Secondo varesenews.it

Morto in campo a 37 anni, a gennaio nascerà suo figlio: “Aiutiamo il piccolo Liam” - Inizia così l’appello lanciato sui social dall’OSL Basket ... Si legge su bergamonews.it

Ballabio: la morte del piccolo Liam, genitori accusati di omicidio - Ad essere accusati di aver ucciso il proprio secondogenito sono Aurora Ruberto di 38 anni e Fabio Nuzzo di 44, mamma e papà del piccolo Liam ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Piccolo Liam Campo