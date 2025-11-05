Come te papà | il piccolo Liam sul campo che fu del padre Alessio

Il piccolo Liam Allegri, 5 anni e mezzo, domenica ha "esordito" nel palazzetto dove è morto il padre. Addosso al bambino la maglietta numero 6, con la scritta "Koeman". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come te, papà: il piccolo Liam sul campo che fu del padre Alessio

Leggi anche questi approfondimenti

E’ arrivata la cicogna! #MOLLONOLEGGIO è lieta di condividere la gioia per la nascita del piccolo Liam , figlio della nostra collaboratrice Siria. Benvenuto Liam e congratulazioni a mamma e papà! - X Vai su X

Ieri ho avuto il piacere di conferire la cittadinanza italiana alla nostra Liudmila Olaru. Dopo il suo matrimonio e dopo l’arrivo del piccolo Liam, abbiamo condiviso con grande emozione questo nuovo capitolo così importante, per lei e per tutta Pozzonovo! - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo “Koeman” scende in campo a Garbagnate: è Liam, il figlio di Alessio Allegri - Sul profilo della pagina "La Giornata Tipo" c'è la storia commovente di Alessio Allegri, per tutti gli amanti del basket di provincia "Koeman", scomparso in seguito ad un malore in campo a dicembre 20 ... Secondo varesenews.it

Morto in campo a 37 anni, a gennaio nascerà suo figlio: “Aiutiamo il piccolo Liam” - Inizia così l’appello lanciato sui social dall’OSL Basket ... Si legge su bergamonews.it

Ballabio: la morte del piccolo Liam, genitori accusati di omicidio - Ad essere accusati di aver ucciso il proprio secondogenito sono Aurora Ruberto di 38 anni e Fabio Nuzzo di 44, mamma e papà del piccolo Liam ... Secondo ilgiorno.it