Come sta oggi Achille Polonara? Dopo il grande spavento sarà presto dimesso

Achille Polonara, ala della Dinamo Sassari, sta per lasciare l’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dopo settimane drammatiche che hanno messo a rischio la sua vita. Il cestista, affetto da leucemia mieloide, aveva affrontato a settembre un trapianto di midollo osseo che sembrava essere andato a buon fine. Tuttavia, a pochi giorni dalle dimissioni previste, un evento inaspettato ha cambiato drasticamente il decorso della sua convalescenza. La vicenda è stata raccontata in un servizio de “Le Iene” attraverso le parole della moglie Erika Bufano, che ha ripercorso i momenti più difficili vissuti dalla famiglia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Come sta oggi Achille Polonara? Dopo il grande spavento, sarà presto dimesso

