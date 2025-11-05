Come spiegare ai bambini la morte? I consigli dell’esperta per guidare i più piccoli nell’elaborazione di un lutto
Come educare i bambini al tema della morte? Parlare di morte ai bambini non è un argomento semplice e se fatto male può comportare l’insorgenza di veri e propri traumi. La morte è un concetto complesso da spiegare, ma allo stesso tempo non va nascosto, perché è controproducente. Essere sinceri con i bambini non significa ricorrere a spiegazioni troppo dure, pertanto è bene accompagnarli in questo percorso con molta semplicità e verità. Bisogna tener presente che i bambini sono in grado di gestire la realtà molto meglio di quanto immaginiamo, a volte anche più degli adulti. Come guidare i bambini ad elaborare un lutto? Ogni bambino è diverso da un altro, pertanto occorre approcciarsi secondo la sua sensibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Raccontare, non spiegare Negli ultimi anni tanti libri per bambini sembrano voler insegnare tutto: cos’è l’amicizia, la felicità, l’amore, la gentilezza. Eppure la vera letteratura non spiega: racconta. Non insegna come si vive, ma fa vivere. Non dice cosa è giu - facebook.com Vai su Facebook
Si può parlare della guerra ai bambini? La psicologa: «Farlo è un dovere dei genitori. Nascondere la realtà genera solo paura» - Roberta Bommassar, già referente del Gruppo di Lavoro Perinatalità, Infanzia e Adolescenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, spiega come affrontare il tema della guerra con i più ... Riporta leggo.it