Affari Tuoi è programma RAI di enorme successo, nato nel lontano 2003 e che ancora è molto popolare. Ecco cosa è necessario fare per poter partecipare al programma. Uno dei programmi di punta della RAI ovvero Affari Tuoi ha riaperto i casting per la ricerca di nuovi pacchisti. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore Stefano De Martino durante le ultime puntate del game show che va in onda nell’access prime time di Rai 1. Una grande opportunità per chi sogna di partecipare al celebre programma e tentare la fortuna con i famosi pacchi. Affari Tuoi Stefano de Martino con pacchista – Fonte: RaiPlay Il conduttore napoletano, affiancato dall’ormai inseparabile Herbert Ballerina, ha lanciato un appello accorato soprattutto agli abitanti della Valle d’Aosta, regione particolarmente ricercata dalla produzione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Come si partecipa al programma Affari Tuoi? Riaperti i casting per 9 regioni italiane: la procedura da seguire