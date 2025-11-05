Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti

U na storia finita, un dispiacere che resta e un “” che dice più di molte parole. Maria Elena Boschi ha scelto la radio per rompere il silenzio sulla fine della relazione con Giulio Berruti. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, la deputata di Italia Viva ha confermato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che l’amore con l’attore è giunto al capolinea. «Sì, purtroppo è vero», ha ammesso. « Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti ». Parole sincere, pronunciate con la voce di chi attraversa quella che lei stessa definisce «una fase difficile della mia vita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

