Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti
U na storia finita, un dispiacere che resta e un “” che dice più di molte parole. Maria Elena Boschi ha scelto la radio per rompere il silenzio sulla fine della relazione con Giulio Berruti. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, la deputata di Italia Viva ha confermato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che l’amore con l’attore è giunto al capolinea. «Sì, purtroppo è vero», ha ammesso. « Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti ». Parole sincere, pronunciate con la voce di chi attraversa quella che lei stessa definisce «una fase difficile della mia vita». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Un dispiacere profondo”. Così Maria Elena Boschi ha definito la fine della storia con Giulio Berruti, chiusa da poco dopo tre anni insieme. Sul presunto nuovo amore con l’avvocato Vaccarella, però, ha scelto il silenzio. - facebook.com Vai su Facebook
Chi è la fidanzata di Antonio Zequila?/ Dopo la fine della storia con Manuela Festa… - Antonio Zequila è da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Come scrive ilsussidiario.net
Clara, la fine della storia l’ex fidanzato Jacopo Neri dopo tre anni: “Sono single”/ Poi le voci su Fedez - Clara, l'estate da single della cantante: dopo la fine della storia con Jacopo Neri, suo ex fidanzato, paparazzata con Fedez. Riporta ilsussidiario.net