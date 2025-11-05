Come sarà il Genoa di De Rossi? Esterni di spinta Colombo e

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Ostia a Genova, Daniele De Rossi ha sempre scelto l'aria di mare: gli farà bene anche in vista dell'avventura sulla panchina rossoblù? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

come sar224 il genoa di de rossi esterni di spinta colombo e

© Gazzetta.it - Come sarà il Genoa di De Rossi? Esterni di spinta, Colombo e...

Altri contenuti sullo stesso argomento

sar224 genoa de rossiGenoa, in arrivo De Rossi: l’ex Roma sarà il nuovo allenatore - Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù sarà già oggi in città ... Come scrive ilsecoloxix.it

sar224 genoa de rossiIl Genoa ha scelto: è Daniele De Rossi il nuovo allenatore - L'ex romanista domani dirigerà il primo allenamento a Pegli. Da rainews.it

sar224 genoa de rossiGenoa, nuovo tecnico: De Rossi accelera e va in pole ma Vanoli resiste - Il Genoa punta a chiudere per avere il nuovo allenatore già al Signorini martedì, in vista della gara con la Fiorentina di domenica prossima ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Genoa De Rossi