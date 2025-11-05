Come palleggia il principe William al Maracanà

Non solo beach volley: il principe William in Brasile si diverte anche giocando a calcio e sfoderando palleggi da vero fuoriclasse. L'erede al trono, infatti, è stato protagonista col pallone nel mitico stadio Maracanà assieme a un gruppo di allievi delle scuole calcio. Con lui c'era anche Cafu, ex terzino brasiliano di Roma e Milan. William si trova in Brasile per la cerimonia di premiazione per la fondazione che opera nelle attività ambientali "Earthshot". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Come palleggia il principe William al Maracanà

News recenti che potrebbero piacerti

Il principe William gioca a beach volley a Copacabana, in Brasile: i palleggi per promuovere il Earthshot Prize - L'erede al trono britannico presenzierà al vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30 per conto di Re Carlo III ... Riporta msn.com

William gira in monopattino, ecco la routine del principe di Galles - Chi si sarebbe aspettato di vedere il principe William scorrazzare per il parco del castello di Windsor in monopattino! Come scrive tgcom24.mediaset.it

Principe William: «2024 anno più difficile della mia vita. Quando sto a casa dormo, con tre figli piccoli il sonno è importante» - Il principe William torna a parlare del tumore del padre Carlo e della moglie Kate Middleton e del periodo complicato che ha vissuto la famiglia ... Come scrive ilmattino.it