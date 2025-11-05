Come Mamdani convinse la madre e regista Mira Nair a rinunciare a Harry Potter per raccontare gli immigrati a New York

Cuore di mamma in tempi di social. Quando Zohran Mamdami è diventato ufficialmente sindaco di New York, Mira Nair ha postato timidamente una storia su Instagram dove svetta il primo piano del figlio 34enne ed esplode tra festoni e stelle filanti la scritta "Zohran sei bellissimo". Chissà se nel 1991 quando Nair realizzava Mississippi masala, il secondo lungometraggio che l'avrebbe poi resa celebre negli ambiti festivalieri e d'essai, ha mai pensato che quel neonato che teneva tra le braccia sarebbe diventato primo cittadino della Grande Mela. Molti biografi della regista indiana ricordano comunque che molto afflato politico del figlio deriva dalla sua carriera di cineasta.

Terremoto politico a New York: il nuovo sindaco è Zohran Mamdani, 34 anni, musulmano, un democratico che si definisce socialista. Ha convinto soprattutto i giovani ed è già l’arcinemico di Trump che vuole tagliarli i fondi federali, ma non convince i democrat - X Vai su X

Far quadrare il bilancio è una cosa rivoluzionaria. Molti newyorkesi votano Mamdani perché figli del consumismo accelerato, dove "l'essenziale" è superfluo, e il superfluo è essenziale. Fanno colazione con l'avocado toast che costa 20 dollari, comprano comp - facebook.com Vai su Facebook

