Come la vittoria di Mamdani a New York ha triggerato la destra italiana

Non l’hanno presa bene, ma c’era da aspettarselo. Dalle prime ore del 5 novembre gli esponenti politici della destra italiana sono andati completamente in tilt per la vittoria di Zohran Mamdani a New York, il primo sindaco socialista e musulmano della Grande Mela, che vuole tassare i ricchi, appoggia la Palestina ed è “pro gender” (vade retro!): praticamente un concentrato letale di tutto quello che meloniani-salviniani e compagnia cantante non sopportano. Un incubo, come loro stessi l’hanno definito. Peggio: una « resa dell’Occidente ». Nelle reazioni scomposte colpisce in particolare l’attenzione posta sulla fede religiosa di Mamdani, che viene collegata in modo subdolo agli attentati dell’ 11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come la vittoria di Mamdani a New York ha “triggerato” la destra italiana

