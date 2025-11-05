Come fiamma perenne di gloria L’Irpinia nella Grande Guerra

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della Giornata delle Forze Armate, presso l’Archivio di Stato di Avellino è stata inaugurata la mostra documentaria dal titolo , un percorso di memoria e testimonianza dedicato al contributo e al sacrificio dei soldati irpini durante il Primo Conflitto Mondiale. L’iniziativa rappresenta la prima uscita ufficiale delle attività promosse dal “Comitato per la Valorizzazione delle Festività Civili”, istituito dal Comune di Avellino, Comitato che nasce con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza civica e il senso di appartenenza alla comunità nazionale, soprattutto tra le giovani generazioni della Città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Come fiamma perenne di gloria”. L’Irpinia nella Grande Guerra

