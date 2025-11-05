Come evitare le cadute in casa | a Ossuccio un corso dedicato agli anziani
Il distretto del Medio Lario ripropone la seconda edizione di Mettiti alla prova, l’evento dedicato agli over 65 e a chi presenta difficoltà motorie per imparare a prevenire le cadute in casa. L’appuntamento è giovedì 7 novembre, dalle 9.30 alle 13, negli spazi del Cps di Ossuccio in via Elio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Meme, sei ancora così piccola e il mondo ti sembra immenso... Ma ricordati che, crescendo, avrai SEMPRE in me un rifugio sicuro. Non potrò evitare le tue cadute, ma sarò sempre lì per rialzarti ? Non avrò tutte le risposte, ma non mi stancherò mai di ascolta - facebook.com Vai su Facebook
Come evitare le cadute in casa: a Ossuccio un corso dedicato agli anziani - Il distretto del Medio Lario ripropone la seconda edizione di Mettiti alla prova, l’evento dedicato agli over 65 e a chi presenta difficoltà motorie per imparare a prevenire le cadute in casa. Si legge su quicomo.it