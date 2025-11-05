Come evitare le cadute in casa | a Ossuccio un corso dedicato agli anziani

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il distretto del Medio Lario ripropone la seconda edizione di Mettiti alla prova, l’evento dedicato agli over 65 e a chi presenta difficoltà motorie per imparare a prevenire le cadute in casa. L’appuntamento è giovedì 7 novembre, dalle 9.30 alle 13, negli spazi del Cps di Ossuccio in via Elio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

