Columbia invita Milano a guardare l’outdoor con occhi diversi
Preparati a vedere Milano sotto una nuova luce: Columbia porta “Engineered for Whatever” nel cuore della città con una campagna out-of-home diffusa in ogni suo angolo, fino al 17 novembre. Cartelloni oversize, maxi affissioni, installazioni sorprendenti e creatività inaspettate vestiranno il capoluogo lombardo con l’energia esagerata e ironica della nuova campagna firmata Columbia. Un invito a scoprire l’outdoor senza filtri, in tutte le sue sfaccettature più imprevedibili, estreme e anche un po’ folli. Dalle vie centrali ai quartieri più iconici, ogni scorcio della città potrà diventare il punto di partenza per un viaggio nell’universo Columbia, dove l’avventura è ovunque, anche dietro l’angolo di casa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
