Colpito in testa con un monopattino per un debito da 50 euro c’entra la droga

Lo hanno preso a calci, schiaffi, pugni e infine gli hanno lanciato un monopattino di ferro in testa rischiando di ammazzarlo. Stiamo parlando di un gruppo di giovani che, nell’estate del 2021, hanno fatto scoppiare una rissa davanti a un locale di Trento nord. Due di loro, un cittadino trentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

