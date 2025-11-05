Colpita da una spallata e scippata della spesa e del portafoglio | condannati due minori

Scippano delle buste della spesa una signora appena uscita dal supermercato, per due minori arriva la condanna, per il terzo l’assoluzione perché la vittima non ricordava cosa avesse fatto in quel frangente.I giudici della Corte d'appello di Perugia hanno stabilito che la violenta sottrazione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it