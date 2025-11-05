Colore pittura casa | all' Officina dell' Arte la mostra di Anna Giuffrida

Giovedì 13 novembre alle ore 17,30 all'Officina dell'arte di via Alberoni inaugurazione della mostra "Colore, pittura, casa" di Anna Giuffrida.«L'espressione artistica è diventata per Anna un autentico canale di comunicazione e di esplorazione emotiva – si legge nel comunicato –. Anna, ama molto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

