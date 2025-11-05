Colonia Paradies un futuro legato alle imprese
La Colonia Paradies di Pinarella tra gli ordini del giorno del consiglio comunale di domani alle 20. Per realizzare il nuovo imponente progetto, infatti, serviranno una deroga al Pug nonchè la demolizione della ex colonia per la realizzazione del nuovo fabbricato. Prosegue quindi l’ambizioso progetto di riqualificare l’ex Colonia acquistata un paio d’anni fa da Technacy. L’intervento previsto per la riqualificazione mira a coniugare innovazione e rispetto per il contesto urbano e ambientale di Pinarella. In particolare, il progetto si articola attorno a una serie di azioni strategiche che pongono al centro l’assenza di ulteriore consumo di suolo oltre a puntare a standard molto elevati di efficientamento energetico per il nuovo edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CALENDARIOMICIOSO2026 Ray Paradise 2026 Colonia felina brindisi Odv 2026 Non perdete le vs Copia In omaggio 2 braccialetti miciosi della colonia felina brindisi € 30 compreso spedizione a singola copia € 50 compreso spedizione x 2 copie con 4 bra - facebook.com Vai su Facebook
Colonia Paradies, un futuro legato alle imprese - Il progetto domani in consiglio comunale: nasceranno spazi per il co- Secondo ilrestodelcarlino.it