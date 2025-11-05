Coloni israeliani assaltano la moschea di Al-Aqsa Ombre sul cessate il fuoco

Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto a tutti di rispettare le decisioni previste nell'accordo di pace L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Coloni israeliani assaltano la moschea di Al-Aqsa. Ombre sul cessate il fuoco

Approfondisci con queste news

Non si fermano le provocazioni dei coloni. 465 israeliani hanno preso d'assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, sotto la stretta protezione della polizia di occupazione, secondo quanto riferito dal governatorato di Gerusalemme. I coloni hann - facebook.com Vai su Facebook

La furia dei coloni israeliani sugli ulivi palestinesi: drone contro i pacifisti - X Vai su X

Media: "Coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Segnala tg24.sky.it

Le Idf ricevono il corpo di un ostaggio dalla Croce Rossa. Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa - Guterres chiede di fermare le violazioni del cessate il fuoco e rispettare l’accordo di ... Si legge su msn.com

Gerusalemme: coloni israeliani hanno preso d’assalto la Moschea di Al-Aqsa - Un episodio di tensione si è verificato a Gerusalemme con coloni israeliani che hanno assalito la Mosche di Al- Segnala newsmondo.it