Collegamento obbligatorio tra Pos e registratori di cassa dal 2026
Dall’1 gennaio 2026 entrerà in vigore il collegamento obbligatorio tra Pos e registratori di cassa, previsto dalla legge di bilancio 2025. La misura punta a ridurre l’evasione fiscale attraverso un confronto automatico tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli degli scontrini trasmessi al Fisco. Quando un pagamento viene effettuato tramite Pos, l’importo dovrà risultare anche nella trasmissione telematica dei corrispettivi. Se i due flussi non coincidono, il sistema potrà segnalare possibili anomalie. Lo scopo è limitare le situazioni in cui si accetta un pagamento ma non si emette lo scontrino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
