Collegamenti via mare tra le spiagge e Venezia | Vantaggi per turismo e mobilità
Il potenziamento infrastrutturale del Veneto orientale dovrebbe andare oltre i progetti stradali e autostradali: lo sostiene la Fondazione Think Tank Nord Est, che propone di puntare sull'offerta di un servizio di trasporto passeggeri via mare, rivolgendosi alla prossima giunta regionale.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Villa con giardino – Via delle Petunie, Cerreto (Ladispoli) Vivere vicino al #mare senza rinunciare ai collegamenti per Roma: questo villino su due livelli di circa 100 mq, circondato da un giardino privato di 250 mq, offre un contesto residenziale curato, spiag - facebook.com Vai su Facebook
Al via i collegamenti del Metrò del Mare per il Cilento - Al via da domani, 6 luglio, i collegamenti marittimi del Metrò del Mare, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Riporta ilmattino.it
Italia d’estate: 10 spiagge da sogno, come ai Tropici - Per trovare spiagge caraibiche e mare turchese non occorre andare fuori dall’Italia: le nostre coste offrono angoli di paradiso tutti da scoprire e che valgono un viaggio. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Vento forte, stop collegamento via mare Termoli-Isole Tremiti - A causa del forte vento, l'imbarcazione che effettua il collegamento tra lo scalo molisano e l'arcipelago ... Come scrive ansa.it