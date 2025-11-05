Colleferro Sguardi Surreali La mostra personale di Daniela Frattali si inaugura Sabato 15 Novembre alle 16,30 a Palazzo Morandi

