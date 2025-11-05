Colleferro Qualificazioni Fijlkam Esordienti B Under 15 Doppio pass tricolore per l’Asd Anna Tomasi Judo Colleferro

Cronachecittadine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Mentre Elisa Pietropaoli e Alessandra Marisa Haiduc dell’AsdAnna TomasiJudo Colleferro, staccano il biglietto per i Campionati L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro qualificazioni fijlkam esordienti b under 15 doppio pass tricolore per l8217asd anna tomasi judo colleferro

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Qualificazioni Fijlkam Esordienti B Under 15. Doppio pass tricolore per l’Asd “Anna Tomasi” Judo Colleferro

Approfondisci con queste news

Kodokan 1990 Livorno brilla alla qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti A2 – FIJLKAM: primo posto e podi per i judoka Labronici - Kodokan 1990 Livorno brilla alla qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti A2 - Scrive livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Qualificazioni Fijlkam Esordienti