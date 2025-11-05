Collaudo e lavori ultimati apre al transito il nuovo ponte dell' Uccellino
Dalle ore 10 di giovedì 6 novembre apre alla circolazione stradale il nuovo Ponte dell’Uccellino a doppia corsia affiancato da una passerella ciclopedonale, infrastruttura realizzata sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, che va a sostituire il vecchio ponte Bailey dove fino ad oggi il transito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
