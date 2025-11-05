Collaborazioni inconsuete

Cathy La Torre e Jacques Charmelot saranno insieme oggi alle 18 in Salaborsa a Bologna per la presentazione dei loro ultimi lavori: ’Non si può più dire niente’ e ’La guerra è merda’. Alla prima occhiata, sembra esserci poco in comune tra l’attivista che tanti anni è stata impegnata in politica sotto le Due Torri e l’inviato di guerra che negli ultimi decenni ha documentato i conflitti più caldi. "Le parole chiave del libro di Cathy – spiega Charmelot – sono rispetto e dialogo: la base per ogni ipotesi di pace in territorio di guerra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it