Colico non torna da una battuta di caccia | 67enne ritrovato morto

Colico (Lecco), 5 novembre 2025 – Un cacciatore di 67 anni è morto durante una battuta di caccia nel boschi di Colico. Lo hanno ritrovato e recuperato i vigili del fuoco. L'allarme è scattato nel pomeriggio, perché il 67enne non era tornato a casa. L’operazione di recupero dei soccorritori. Per cercarlo sono stati subito mobilitati i tecnici del Soccorso alpino, i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio e i vigili del fuoco delle squadre Saf specialisti in interventi in ambienti speleo-alpini fluviali. Da Malpensa sono inoltre decollati i Draghi lombardi in elicottero del Reparto Volo Lombardia del 115. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

