Colico non torna da una battuta di caccia | 67enne ritrovato morto
Colico (Lecco), 5 novembre 2025 – Un cacciatore di 67 anni è morto durante una battuta di caccia nel boschi di Colico. Lo hanno ritrovato e recuperato i vigili del fuoco. L'allarme è scattato nel pomeriggio, perché il 67enne non era tornato a casa. L’operazione di recupero dei soccorritori. Per cercarlo sono stati subito mobilitati i tecnici del Soccorso alpino, i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio e i vigili del fuoco delle squadre Saf specialisti in interventi in ambienti speleo-alpini fluviali. Da Malpensa sono inoltre decollati i Draghi lombardi in elicottero del Reparto Volo Lombardia del 115. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conad Colico Via Nazionale. . Questo Natale, le Campanelle Disney tornano a far sentire il loro amore, con 13 nuovi personaggi, tutte da collezionare!Fino al 14 dicembre, ogni 15€ di spesa, con 1,90€ in più, puoi ricevere una campanella e devolvere 0,50 - facebook.com Vai su Facebook
Colico, 67enne non torna da una battuta di caccia: ritrovato cadavere - Il soccorso alpino lo ha rinvenuto nella zona dell’Alpe Rossa triangolando il segnale del telefonino in un’area senza campo. Lo riporta ilgiorno.it
Ucciso durante battuta di caccia, un cacciatore indagato - La Procura di Udine ha reso noto di aver aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di un uomo, Paolo De Luca, avvenuta ieri durante una battuta di caccia ... ansa.it scrive
Cacciatore muore durante una battuta nei boschi: colpito da un proiettile, il decesso davanti agli amici - Un cacciatore di 82 anni è morto questa mattina nei boschi di Locana, nel Torinese, a seguito di una ferita da arma da fuoco. Riporta corriereadriatico.it