Codogno rissa sui binari della stazione | treni bloccati per un quarto d’ora

Codogno (Lodi) – Violenza sui binari della stazione ferroviaria di Codogno, tanto che il capostazione è stato costretto a fermare la circolazione per un quarto d'ora per evitare di peggiorare la situazione. Casalpusterlengo, lite a colpi di bottiglia in stazione: un ferito, caccia all’aggressore La rissa. È successo ieri sera, attorno alle 22.30, quando tre uomini di origini straniere sono venuti alle mani per cause ancora in fase di accertamento. Comunque uno dei tre coinvolto nella rissa, un 23enne di nazionalità egiziana, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 dove essere stato preso a calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, rissa sui binari della stazione: treni bloccati per un quarto d’ora

