Coca Cola l’ha fatto di nuovo! Lo spot di Natale 2025 è interamente realizzato con l’intelligenza artificiale

Coca-Cola ha presentato la nuova edizione della storica campagna natalizia “Holidays Are Coming”, interamente realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Dopo il debutto della prima versione AI nel 2024, il marchio rilancia nel 2025 con un progetto più ampio, che prevede due versioni del celebre spot, di cui una riservata al mercato statunitense. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la nuova produzione “spinge i confini della narrazione cinematografica, della precisione tecnica e della qualità produttiva”, unendo il valore simbolico dei tradizionali camion di Natale alla sperimentazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

