Clima l’Italia insegna e la Ue cambia passo FdI-Ecr | bene la modifica della legge basta fanatismi

Revisione della legge sul clima, l’accordo c’è. I ministri dell’Ambiente della Ue hanno trovato l’intesa. Si conferma l’obiettivo di tagliare il 90% delle emissioni al 2040, ma con una serie di compromessi e flessibilità. Meno ideologico e più pragmatico, secondo le richieste italiane, l’approccio europeo verso l’obiettivo di zero emissioni nette al 2050. La delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo saluta “con soddisfazione l’accordo raggiunto in Consiglio Ambiente per modificare la revisione della legge Ue sul clima proposta dalla Commissione”. Così il capodelegazione di FdI Carlo Fidanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Clima, l’Italia insegna e la Ue cambia passo. FdI-Ecr: bene la modifica della legge, basta fanatismi

