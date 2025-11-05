Clima in Pakistan oltre 6,9 milioni di persone colpite dalle tempeste monsoniche

Il Pakistan secondo l’Indice Globale della Fame 2025 ha un livello di fame grave, è uno dei Paesi più colpiti al mondo dagli effetti della crisi climatica. La denuncia arriva da CESVI, che, in vista della COP30 di Belém, richiama gli allarmanti dati emersi dall’Indice Globale della Fame 2025 (Global Hunger Index – GHI). Quest’anno il Pakistan ha vissuto una violentissima stagione monsonica, con oltre 6,9 milioni di persone colpite. Oggi il 40% dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica e oltre 11,8 milioni vivono in condizioni di insicurezza alimentare acuta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Clima, in Pakistan oltre 6,9 milioni di persone colpite dalle tempeste monsoniche

