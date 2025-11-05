Claudia Sheinbaum molestata in strada a Città del Messico | ‘Se succede a me cosa accade alle altre donne?’
Claudia Sheinbaum molestata, una passeggiata tra la gente e il tentato bacio. Era uscita dal Palazzo Nazionale dopo una riunione istituzionale. Pochi passi tra la folla, il consueto saluto ai cittadini, qualche parola scambiata con i passanti. Poi l’imprevisto. Un uomo si è fatto largo di colpo, ha allungato le braccia tentando di afferrarla, accerchiarla e baciarla. Un istante di smarrimento, una reazione trattenuta. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha distolto il volto mentre la sicurezza interveniva per fermarlo. Le immagini, diffuse sui social, hanno fatto il giro del Paese in pochi minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
