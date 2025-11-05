Claudia Gerini | Nel 2025 accendo la tv e vedo ancora la ragazza tutta nuda che gira la letterina
Claudia Gerini riaccende il dibattito sul ruolo del corpo femminile in televisione, lanciando una frecciata, pur senza nominarla, a Samira Lui e alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ospite del podcast Tintoria, infatti, l’attrice ha dichiarato: “Accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. Siamo nel 2025 e continua a esserci il presentatore e la bella ragazza accanto: secondo me è una cosa che non si può più vedere”. Una figura, quella della valletta, che l’interprete ha definito “anacronistica”. Nel corso dell’intervista, poi, Claudia Gerini ha spiegato meglio il suo punto di vista: “E chi ci metti a girare la lettera? Mettici un ragazzo! Perché non può esserci anche un uomo? O magari tutti e due, ma vestiti normali. 🔗 Leggi su Tpi.it
