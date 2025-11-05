Claudia Gerini | La Ruota della Fortuna è una tv vecchia basta con la ragazza a girare la lettera
L'attrice punta il dito contro la rappresentazione femminile nello storico game show di Gerry Scotti, invitando la tv a rinnovarsi e suggerendo alcune provocatorie alternative. Le parole di Claudia Gerini su uno degli show più iconici della televisione italiana hanno acceso il dibattito. L'attrice romana, durante una recente intervista, ospite del podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha espresso la sua opinione su un aspetto storico de La Ruota della Fortuna, il programma tornato in onda su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui. "Una figura anacronistica": la riflessione di Claudia Gerini Secondo l'attrice, la figura della valletta - un tempo simbolo della televisione "classica" - oggi rappresenterebbe un retaggio di un'epoca ormai superata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
