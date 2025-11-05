Claudia Gerini contro Samira Lui | Una ragazza tutta nuda che gira una letterina
“Una ragazza tutta nuda che gira una letterina”, Claudia Gerini non fa il nome di Samira Lui, ma la sua frase sembra riferita proprio alla showgirl, protagonista de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. L’attacco di Claudia Gerini a Samira Lui. L’attrice, ospite del podcast Tintoria, ha parlato del suo passato a Non è la Rai, creando una sorta di parallellismo con ciò che accade oggi in televisione. Durante la sua chiacchierata con Stefano Rapone e Daniele Tinti, Claudia Gerini ha criticato la tv commerciale e alcune dinamiche che, secondo lei, continuano ad esserci. “Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda”, ha spiegato, aggiungendo: “Noi non eravamo nude”. 🔗 Leggi su Dilei.it
