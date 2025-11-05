Claudia Gerini contro Samira Lui e Ruota della Fortuna | Ancora oggi vedo in tv una ragazza tutta nuda che gira la letterina

Claudia Gerini, ospite del popolare podcast condotto da Daniele Tinti e da Stefano Rapone, ha attaccato Gerry Scotti e Samira Lui: "Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza nuda che gira la lettera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

