classifica su sicurezza provinciale non comunale

"Quelle di Mazzeo sono dichiarazioni allarmistiche sul fatto che Pisa sarebbe una delle province più insicure d’Italia. Ma prima di lanciare accuse, sarebbe bene leggere fino in fondo i dati e ricordare, innanzitutto, che quella classifica è provinciale, non comunale". Lo afferma la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Serena Bulleri (foto), replicando al presidente regionale che aveva puntato il dito contro la Giunta Conti per i dati sulla sicurezza diffusi ieri dal Sole 24 Ore. "Mazzeo - attacca l’esponente meloniana - indirizzi le sue invettive verso i sindaci del Ps, che governano la maggioranza dei Comuni della provincia, a partire da Pontedera, dove la situazione è davvero drammatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

