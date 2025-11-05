Classifica redditi parlamentari 2025 Bongiorno la più ricca con €3mln seguono Tremonti 2mln e Nordio 260mila ma mancano Renzi Conte e Salvini

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato 180mila euro nella sua dichiarazione dei redditi, cifra più che dimezzata rispetto ai 460 mila euro del 2024. Il calo è dovuto al venir meno dei diritti d’autore sui suoi libri "Io sono Giorgia" (2021) e "La versione di Giorgia" (2023) Sono online, sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

