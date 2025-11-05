Classifica marcatori Serie A 2025 2026 | chi sarà il capocannoniere?
Tutti i bomber del campionato italiano giornata per giornata: classifica marcatori Serie A 20252026 Sabato 23 agosto è iniziata la Serie A 20252026, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere. Classifica marcatori Serie A 20252026: chi succederà all’atalantino Mateo Retegui nell’albo dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
