Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli, Toni Fornari, sono alcuni dei big che calcheranno il palcoscenico degli Antei. E’ stata presentata la stagione 202526 del Teatro di Pratovecchio, in arrivo otto appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte venerdì 7 novembre alle ore 21 (come per tutti gli spettacoli) con Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Classici e commedia in tandem. Dapporto sfoggia Pirandello. L’ironia di Francini e Brilli