Futuro già in bilico per Antonio Conte? Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe già pronto il sostituto del salentino Archiviato il pareggio con il Como in Serie A, il Napoli è già tornato in campo per la quarta giornata di Champions League, in programma questo pomeriggio alle 18:45 contro l’ Eintracht Francoforte. Nonostante la buona prestazione contro i comaschi di Cesc Fabregas, la squadra partenopea ha dovuto fare i conti con le numerose assenze che hanno colpito la rosa, costringendo il tecnico salentino Antonio Conte a rivalutare le proprie scelte di formazione. Tuttavia, lo stesso allenatore non sarebbe più sicuro della propria permanenza sulla panchina azzurra e potrebbe presto lasciare la capitale campana: per questo motivo, la dirigenza avrebbe già individuato un possibile sostituto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Clamoroso Napoli, addio Conte: il sostituto beccato al Maradona