Città Metropolitana ok all’acquisto di sedi per le scuole
Tempo di lettura: 5 minuti Acquisto di immobili da adibire a sedi scolastiche per ridurre i fitti passivi, realizzazione di impianti di sorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti nell’ambito della lotta al fenomeno della cosiddetta “terra dei fuochi”, incremento del programma annuale degli acquisti dell’Ente per 137 milioni di euro, ampliamento dell’orario di lavoro per alcuni profili di dipendenti part time: sono questi i provvedimenti più significativi approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
