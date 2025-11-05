Città metropolitana Ballarò e Passalacqua nella segreteria Cisl Fp
Importante assemblea sindacale alla Città Metropolitana di Messina. Nel corso dell'incontro è stato discusso un piano per il rafforzamento dell’organico e per l'integrazione delle risorse sindacali. Il direttivo ha approvato un nuovo assetto organizzativo che prevede il rinnovo e l'integrazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
