Città metropolitana Ballarò e Passalacqua nella segreteria Cisl Fp

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante assemblea sindacale alla Città Metropolitana di Messina. Nel corso dell'incontro è stato discusso un piano per il rafforzamento dell’organico e per l'integrazione delle risorse sindacali. Il direttivo ha approvato un nuovo assetto organizzativo che prevede il rinnovo e l'integrazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Metropolitana Ballar242 Passalacqua