Città di Castello mamma muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso

Viene dimessa dal pronto soccorso e muore in casa poche ore dopo. È successo nel pomeriggio di lunedì 3 novembre a Città di Castello: la donna, 43 anni mamma di un bambino, era stata dimessa dal pronto soccorso poche ore prima dove si era recata per dei disturbi all’apparato digerente. Tornata a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it