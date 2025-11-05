Città di Castello madre di 43 anni muore poco dopo le dimissioni dall’ospedale | la Procura indaga

La donna è deceduta due ore dopo essere rientra a casa. La quiete autunnale di Città di Castello, nel cuore dell’Alta Valle del Tevere, è stata squarciata da una notizia che ha lasciato l’intera comunità attonita. Una donna di 43 anni, madre di un bambino di appena quattro, è morta nel pomeriggio del 3 novembre nella sua abitazione, poche ore dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Ora la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Cosa è successo nelle ultime ore di vita della donna?. La donna si era recata in ospedale nella mattina di lunedì 3 novembre, lamentando forti dolori addominali, nausea e malessere generale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

