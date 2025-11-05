Città di Castello madre di 43 anni muore poco dopo le dimissioni dall’ospedale | la Procura indaga
La donna è deceduta due ore dopo essere rientra a casa. La quiete autunnale di Città di Castello, nel cuore dell’Alta Valle del Tevere, è stata squarciata da una notizia che ha lasciato l’intera comunità attonita. Una donna di 43 anni, madre di un bambino di appena quattro, è morta nel pomeriggio del 3 novembre nella sua abitazione, poche ore dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Ora la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Cosa è successo nelle ultime ore di vita della donna?. La donna si era recata in ospedale nella mattina di lunedì 3 novembre, lamentando forti dolori addominali, nausea e malessere generale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO FEMMINILE CAMPIONATO SERIE C REGIONALE Cannara Palasport 2-11-25 ore 18:00 BASTIA VOLLEY A..........................3 CITTÀ DI CASTELLO........................1 (31/29. 25/20. 20/25. 25/23) Si ferma in trasferta la squadra bi - facebook.com Vai su Facebook
Città di Castello, madre di 43 anni muore 2 ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso: aperta inchiesta - A Città di Castello una 43enne, madre di un bimbo di 4 anni, è morta poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale ... Secondo fanpage.it