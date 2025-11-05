Città di Castello madre di 43 anni muore 2 ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso | aperta inchiesta
A Città di Castello una 43enne, madre di un bimbo di 4 anni, è morta poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Indagano i carabinieri; la famiglia ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
