Ciro Solimeno prime parole da tronista di Uomini e Donne | la sua ragazza ideale

Ciro Solimeno ha rotto il silenzio con un messaggio semplice e diretto: “ Sono un po’ sotto choc ”. L’annuncio del trono a Uomini e Donne è arrivato dopo settimane intense e lo vive come una rinascita. Senza proclamare verità assolute, promette coerenza, onestà e scelte chiare. Qui riassumiamo le sue prime parole, tra bilanci, desideri e il profilo della ragazza che gli piacerebbe conoscere in studio e nelle esterne. Uomini e Donne news: le prime parole di Ciro Solimeno dopo il trono. Alla proposta del trono, Ciro ha detto di sentirsi “ sotto choc ” per tutto quello che sta accadendo. Il sentimento dominante è la gratitudine: poter ripartire subito, dopo settimane complicate, gli sembra un’occasione rara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno, prime parole da tronista di Uomini e Donne: la sua ragazza ideale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista: le scuse di Martina De Ioannon Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di #uominiedonne. - X Vai su X

Uomini e Donne, ecco che tipo di donna cerca Ciro Solimeno: le sue prime parole da tronista - La clamorosa notizia ve l'avevamo raccontata qui su Cosmopolitan proprio qualche giorno fa: questa edizione di Uomini e Donne ha deciso di recente di accogliere un nuovo tronista dopo Flavio, Cristian ... Da cosmopolitan.com

Ciro, le prime parole da tronista: il tipo di ragazza che cerca - Ciro Solimeno racconta le sue prime emozioni dopo essere diventato tronista di Uomini & Donne. blogtivvu.com scrive

Ciro Solimeno: “Il trono di Uomini e Donne uno sprint per ripartire. Martina De Ioannon mi ha fatto crescere” - Ciro Solimeno, dopo essere stato eletto nuovo tronista, ha parlato della sua nuova avventura a Uomini e Donne. Segnala fanpage.it