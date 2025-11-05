Cirielli e la sfida in Campania Con noi anche chi votò De Luca

Quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 novembre 2025 – Ha scelto uno slogan esotico: ‘Rialziamoci per tornare grandi’. L’ombra di Trump è così incombente che è arrivata persino in Campania, con una campagna elettorale modello Maga? “Proprio no”, risponde Edmondo Cirielli (FdI), candidato del centrodestra al governo della regione e viceministro degli Esteri. Allora, cosa vuol dire? “Si riferisce alla Campania, una regione che – senza scomodare la Magna Grecia – ha una storia di successi, dall’industria alla cucina. Possiamo tornare ad essere quello che siamo sempre stati. Naturalmente, rialzandoci dal disastroso stato attuale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cirielli e la sfida in campania con noi anche chi vot242 de luca

© Quotidiano.net - Cirielli e la sfida in Campania. “Con noi anche chi votò De Luca”

Altre letture consigliate

cirielli sfida campania vot242Cirielli e la sfida in Campania. “Con noi anche chi votò De Luca” - Il viceministro degli Esteri (FdI) correrà per il centrodestra contro il campo largo di Roberto Fico. Scrive quotidiano.net

cirielli sfida campania vot242Regionali in Campania, Cirielli attacca il rivale: «Centrosinistra, le liste sono piene di indagati» - Sul dischetto c’è Orazio Schillaci, in porta Edmondo Cirielli. Scrive ilmattino.it

FdI candida Cirielli in Campania. Sì della Lega, Fi apre - Fratelli d'Italia candida ufficialmente il vice ministro degli Esteri Cirielli come candidato presidente della Regione Campania nel voto del 23 novembre. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cirielli Sfida Campania Vot242