Roma, 5 novembre 2025 – Ha scelto uno slogan esotico: ‘Rialziamoci per tornare grandi’. L’ombra di Trump è così incombente che è arrivata persino in Campania, con una campagna elettorale modello Maga? “Proprio no”, risponde Edmondo Cirielli (FdI), candidato del centrodestra al governo della regione e viceministro degli Esteri. Allora, cosa vuol dire? “Si riferisce alla Campania, una regione che – senza scomodare la Magna Grecia – ha una storia di successi, dall’industria alla cucina. Possiamo tornare ad essere quello che siamo sempre stati. Naturalmente, rialzandoci dal disastroso stato attuale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cirielli e la sfida in Campania. “Con noi anche chi votò De Luca”