Cirielli abbatte il monumento faraonico di De Luca | Basta cemento selvaggio E Fico vuol farlo a pezzi…
Addio sogni di Faro, per la sinistra “deluchiana” in Campania. Il mausoleo che aveva in animo di far edificare, a spese dei cittadin i, il governatore uscente Vincenzo De Luca per ospitare la sede del Consiglio regionale, se dovesse vincere il centrodestra non si farà. “ Con me non si fa alcun Faro. Sono contro la cementificazione selvaggia e monumentale che violenta la storia architettonica di Napoli», ha detto con fermezza Edmondo Cirielli, il sottosegretario agli Esteri, candidato presidente in Campania. Per Cirielli “ bisogna creare sviluppo ma evitando il consumo di suolo ulteriore in una città già particolarmente affogata tra le colline e il mare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
