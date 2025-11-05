Cipro firma accordo con Energean per importare gas da Israele sarà prima nazione Ue aumenta influenza di Tel Aviv sull' isola dopo boom acquisti immobiliari

La cipriota Cyfield ha firmato un accordo con Energean per importare gas da Israele. Tel Aviv aumenta la sua influenza sull'isola, dove dal 2021 sono state registrate 4mila nuove proprietà israeliane, con i residenti ebrei quasi triplicati dal 2018 al 2025 Cipro firma accordo con Energean per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

