Cinquemila euro donati ad Anffas grazie a Pane in piazza
Anche quest'anno la manifestazione Pane in piazza, che si è svolta a fine settembre a Mestre, ha fruttato una donazione destinata all'Anffas, associazione delle persone con disabilità intellettiva. La collaborazione si è rinnovata per il sesto anno consecutivo, raccogliendo in questa edizione la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sparò al cane del vicino, condannato: dovrà pagare cinquemila euro di risarcimento. «Tra i due tensioni da tempo» - X Vai su X
RTTR La Televisione. . "I LIBRI LIBERANO". IL TRENTINO CI CREDE Oltre 5mila euro nei primi tre giorni di crowdfoufind per il rinnovo della biblioteca del carcere di Spini di Gardolo. A dicembre i detenuti si racconteranno a quaranta studenti di giurisprudenz - facebook.com Vai su Facebook
Aiuto gli orfani dell’Arma: "Donati cinquemila euro" - Serata a Palazzo Roverella organizzata da un gruppo di ferraresi a favore dell’Onaomac. Segnala ilrestodelcarlino.it