Cinquemila euro donati ad Anffas grazie a Pane in piazza

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno la manifestazione Pane in piazza, che si è svolta a fine settembre a Mestre, ha fruttato una donazione destinata all'Anffas, associazione delle persone con disabilità intellettiva. La collaborazione si è rinnovata per il sesto anno consecutivo, raccogliendo in questa edizione la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

