San Vittore Olona (Milano), 5 novembre 2025 – La Cinque Mulini si prepara a un’edizione da leggenda. Domenica 23 novembre, il celebre cross country di San Vittore Olona, giunto alla 93ª edizione, accoglierà sulla storica pista di terra e mulini uno dei più grandi protagonisti dell’atletica italiana contemporanea: Iliass Aouani, campione europeo di maratona e bronzo mondiale a Tokyo. Un annuncio che accende l’attesa per un evento che, anno dopo anno, continua a essere orgoglio e simbolo di tradizione sportiva non solo per San Vittore Olona, ma per tutto il panorama dell’atletica internazionale. Dopo aver visto al via Yeman Crippa nel 2023 e Nadia Battoclett i lo scorso anno, l ’Unione sportiva San Vittore Olona 1906 prosegue nella sua missione: portare sui campi della Cinque Mulini i migliori atleti italiani del mezzofondo e del fondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinque Mulini, un’edizione da leggenda: tutti gli occhi su Iliass Aouani