Cinque libri per capire meglio l’economia

Comprendere l’ economia per migliorare la propria quotidianità. Aumentare la propria conoscenza in campo finanziario non rappresenta solo un modo per accrescere la cultura personale, ma anche un utile mezzo per gestire più sapientemente le finanze e muoversi con maggior consapevolezza sul mercato. In Rete e nelle principali librerie d’Italia sono disponibili centinaia di volumi pensati sia per i principianti sia per chi ha un livello di esperienza economica intermedio o avanzato con cui fugare i propri dubbi o entrare in contatto con un settore a lungo tralasciato. Ecco cinque opzioni da poter acquistare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cinque libri per capire meglio l’economia

Approfondisci con queste news

️Nelle serialità televisiva contemporanea i #libri non sono semplici accessori di scena. Spesso compaiono inquadrati con una precisione che tradisce intenzione: definiscono psicologie, genealogie simboliche, tensioni interiori. Ecco cinque esempi: - X Vai su X

Iniziano oggi le presentazioni del progetto SCEGLILIBRO (ormai alla sua settima edizione!) alle classi quinte della primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Cles: cinque libri che ragazze e ragazzi potranno venire a prendere in bibl - facebook.com Vai su Facebook

Per una ri-educazione sessuo-affettiva: cinque libri per saperne di più - affettiva a casa e nelle scuole: mentre lo stato rende impossibile ogni forma di divulgazione sul tema, ripartiamo dai libri. Riporta gay.it

Da Alesina a Krugman, cinque libri per scoprire le cinque star dell’economia - Dimenticatevi divi del cinema e del rock’n’roll, lasciate stare sportivi e calciatori: le super star sono diventate i tecnici e gli ... Come scrive panorama.it

Cinque libri true crime che raccontano i casi italiani più famosi - Da Yara al Mostro di Firenze, ecco cinque libri italiani che raccontano storie vere di crimini, tra analisi psicologiche, inchieste giornalistiche e riflessioni sociali. Secondo panorama.it